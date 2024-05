Ex-Dschungelcamper Mike Heiter und Leyla Lahouar nach Autounfall im Spital

Nach langem Flirt im RTL-"Dschungelcamp" machten die beiden Reality-Stars im März ihre Liebe öffentlich. Heiter hatte seine neue Freundin mit einem knallrot ausstaffierten Hotelzimmer voller Herzen und Luftballons überrascht, wie er auf seinem Instagram-Kanal dokumentierte.

"Will you be my girlfriend?" war auf einer großen Girlande zu lesen. Die 28-Jährige fiel ihm in die Arme. "Sie hat ja gesagt", kommentierte Heiter anschließend.