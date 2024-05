Das kann ja heiter werden: Stars für das RTL-Sommer-Dschungelcamp stehen fest

Die Reality-Sternchen Georgina Fleur (34), Elena Miras (32) und Daniela Büchner (46) waren als Camperinnen im Regenwald für ihre Gefühlsausbrüche bekannt, jetzt werden sie in der Sendung "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" aufeinander losgelassen. RTL gab die Liste der 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ehemaligentreffens am Montag in Köln bekannt.

Schauspieler Winfried Glatzeder (79, "Die Legende von Paul und Paula") hatte 2014 in Staffel 8 mitgemacht und wird ebenfalls in diesem Jahr in der Spezialstaffel in Südafrika dabei sein.

Dazu gesellen sich Moderatorin Giulia Siegel, Model Sarah Knappik, Viva-Veteran Mola Adebisi, Big-Brother-Teilnehmer David Ortega, Ex-Fußballer Thorsten Legat, die langjährigen Reality-Größen Kader Loth und Hanka Rackwitz, Schauspieler Eric Stehfest und RTL-"Sommerhaus"-Teilnehmer Gigi Birofio.