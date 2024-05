Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste und Jan Hoffmann trennen sich

Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste hat das Ende ihrer Beziehung zu Partner Jan Hoffmann bekannt gegeben. "Mit einem schweren, aber dennoch entschlossenen Herzen möchten Jan Hoffmann und ich euch mitteilen, dass wir uns entschieden haben, getrennte Wege zu gehen", schrieb die 32-Jährige auf Instagram. Dies sei das Ergebnis "von vielen Gesprächen, Tränen und dem Ringen um das, was für uns beide am besten ist".

Die beiden hatten vor zwei Jahren in der RTL-Show "Die Bachelorette" zueinandergefunden. "Wir gehen in Respekt und absoluter Dankbarkeit auseinander", fügte die Schauspielerin hinzu. Sharon Battiste, die zuvor schon in der Serie "Köln 50667" zu sehen war, suchte 2022 als "Bachelorette" ihren Traummann. 2023 nahm sie an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil und wurde Sechste.