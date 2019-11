Evangeline Lilly rasiert sich vor laufender Kamera Haare ab

Es war offenbar Zeit für Veränderung für Evangeline Lilly. Die Schauspielerin entschied sich nämlich für eine neue Friseur, aber: Spitzen schneiden beim Star-Friseur war da nicht - Lilly griff selbst zur Schere und schnitt die langen Haare kurzerhand komplett ab, bevor sie zum Rasierer griff und dem neuen Look so noch den Feinschliff verpasste. Das Ganze dokumentierte sie auf Instragram, wo sie ihre Fans am Umystling teilhaben ließ.