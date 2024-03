Eva Mendes über Rückzug aus Hollywood: "Gab eine nonverbale Übereinkunft" mit Gosling

Eva Mendes hatte eine jahrelange Karriere mit Action- und Komödienhits. Dann zog sie sich aus dem Hollywood-Geschäft zurück, während ihr Ehemann Ryan Gosling weiter im Rampenlicht steht und für seine Rolle als Ken in "Barbie" in diesem Jahr auch für einen Oscar nominiert war.

Sie sei so stolz darauf, die Barbie von diesem Ken zu sein, schrieb die US-amerikanische Schauspielerin im Jänner auf Instagram. In der TV-Show "Today" gab Mendes eines ihrer seltenen Interviews und sprach dabei unter anderem über ihre aktuelle Lebenssituation und über das Kennenlernen mit Gosling.

"So etwas habe ich noch nie erlebt", sagte die 50-Jährige. "Die Art und Weise, wie er arbeitet, sein Einsatz für sein Handwerk. Er will alles so gut wie möglich machen und das bedeutet auch, dass er auch seine Kollegen so gut wie möglich aussehen lassen will." Sehen Sie hier einen Ausschnitt des Interviews:

Die Dreharbeiten zu dem Film "The Place Beyond the Pines" (2013) brachte den Kanadier und die in Florida geborene Schauspielerin kubanischer Abstammung zusammen. In dem Drama spielt Gosling einen Stuntfahrer und Bankräuber, Mendes mimt dessen Ex-Freundin und Mutter seines Sohnes. Im September 2014 kam ihr erstes gemeinsames Kind Esmeralda zur Welt, im April 2016 folgte die zweite Tochter Amada. Mendes genießt Leben abseits des Rampenlichts Nach dem Liebesdrama "Last Night" mit Keira Knightley und Sam Worthington spielte Mendes ihre bisher letzte Kinorolle vor zehn Jahren in dem düsteren Endzeitdrama "Lost River" (2014) - es war das Regiedebüt ihres Mannes Gosling. Sie vermisse die Schauspielerei nicht wirklich, sagte Mendes 2022 im Interview mit dem Branchenblatt Variety. Sie sei es leid gewesen, auf Latina-Charaktere festgelegt zu werden und um gute Rollen kämpfen zu müssen. Zudem wollte sie sich ganz ihren Kindern widmen. In der "Today"-Show untermauerte sie ihre Entscheidung, sich aus der Branche zurückzuziehen. "Es war ein Kinderspiel. Ich bin so glücklich (...). Und ich arbeite ja immer noch, nur nicht als Schauspielerin, weil die Schauspielerei dich an andere Orte bringt", so Mendes. Dass sie sich aus dem Rampenlicht zurückziehe und Gosling weiter in Hollywood tätig ist, habe sich ergeben: "Es gab eine nonverbale Übereinkunft: 'Okay, er wird arbeiten und ich werde arbeiten. Ich werde einfach hier arbeiten'", schilderte Mendes über ihren beruflichen Lebenswandel.

Die Schauspiel-Kollegen halten sich mit ihrem Privatleben gewöhnlich sehr bedeckt. Im Jänner 2017 machte Gosling auf der Golden-Globe-Bühne eine Ausnahme. Mit der Globe-Trophäe als bester Hauptdarsteller in dem Musical "La La Land" in der Hand, dankte er ausdrücklich seinem "Sweetheart". Während er den Film drehen durfte, habe seine "Lady" zu Hause die gemeinsame Tochter betreut und ihrem krebskranken Bruder geholfen, als sie zudem schwanger war. Ohne ihre Unterstützung hätte er es nicht hierher gebracht, sagte Gosling sichtlich gerührt. Lange war gar nicht klar, ob die beiden überhaupt miteinander verheiratet waren. Über eine Hochzeit war nichts öffentlich bekannt geworden. In der australischen "Today"-Talkshow machte es Mendes im November 2022 beiläufig offiziell, als sie Gosling als ihren "Ehemann" bezeichnete.

Über Eva Mendes An der Seite von Denzel Washington in dem Thriller "Training Day" lenkte Mendes 2001 erstmals die Blicke der Kinogänger auf sich. Eine größere Rolle übernahm sie dann in den Action-Streifen "2 Fast 2 Furious", "Out of Time - Sein Gegner ist die Zeit" und "Irgendwann in Mexico". Mit Matt Damon stand sie für die Komödie "Unzertrennlich" vor der Kamera, mit Will Smith für den Comedy-Hit "Hitch - Der Date Doktor". Mit Meg Ryan, Annette Bening und Bette Midler drehte sie die Komödie "The Women - Von großen und kleinen Affären". Werner Herzog holte Mendes 2009 an der Seite von Nicolas Cage für den Cop-Thriller "Bad Lieutenant - Cop ohne Gewissen" in der Rolle einer drogensüchtigen Edelnutte an Bord. Das frühere Model, das zeitweise auch eine eigene Mode-Kollektion herausbrachte, ist weiter als Geschäftsfrau tätig. Mendes ist Mitbesitzerin einer Haushaltsfirma, die auf antimikrobielle Küchenschwämme spezialisiert ist. "Ich bin Kubanerin, natürlich mache ich immer den Abwasch", erzählte sie in einem Video, das sie im Februar auf Instagram postete. Darin wirbelt Mendes werbewirksam durch eine blitzblanke Küche. Wenige Wochen vor ihrem 50. Geburtstag am 5. März kündigte Mendes ein weiteres Projekt an - "eine wahre Herzensangelegenheit", schrieb sie auf Instagram. Von ihren Töchtern inspiriert habe sie ihr erstes Kinderbuch geschrieben. Das Bilderbuch über ein kleines Mädchen, das mithilfe seiner Mutter lernt, Ängste vor nächtlichen Monstern zu überwinden, soll im Herbst auf Englisch und Spanisch erscheinen.