Estée Lauders Enkelin Jane im Interview

Ihre Schwester Aerin ist Kreativdirektorin von Estée Lauder, warum haben Sie sich entschieden, für Clinique bzw. Origins zu arbeiten?

Was ich an unserem Konzern mit all seinen unterschiedlichen Brands so schätze, ist, dass jedes Familienmitglied seinen eigenen Bereich haben kann. Das ist auch sehr wichtig, sonst würden wir unter Umständen nicht so leicht miteinander auskommen. Clinique passte damals am besten zu meiner Art von Ästhetik, es ist eine unserer größten Marken und war der beste Ort, um alles über das Business und die dahinterstehenden Prozesse zu lernen. Bei Kosmetik geht es schließlich nicht nur um Marketing, sondern auch um den operativen Aspekt des Beautybusiness, um Produktentwicklung und Markteinführung.

Was würden Sie als Ihre bisher größte Leistung innerhalb des Unternehmens betrachten?

Dass ich für Origins ein großartiges Team zusammenstellen konnte, in dem alle mit viel Begeisterung und großem Engagement für die Marke arbeiten.

Was hat sich in Ihrer Zeit bei Origins verändert?

Origins ist eine Marke mit großer Geschichte. Mein Onkel Leonard sagt immer: “Brands werden nicht kreiert, Brands werden geboren.” Sie entstehen aus einer Idee heraus. Wie Origins, das in den 80er-Jahren gegründet wurde, als viele Menschen genug hatten von “Big Hair” und schnellen Autos und sich nach mehr Natürlichkeit, nach mehr Authentizität sehnten.

Erst unlängst habe ich wieder etwas Neues dazugelernt, als ich unsere Texterin nach dem tieferen Sinn hinter den Origins-typischen Produktbezeichnungen wie “Youthtopia”, “Have A Nice Day” oder “Starting Over” fragte. Und sie sagte, sie wolle damit Menschen zum Lächeln bringen. Weil es gut tut, zu lächeln, und man sich sofort besser fühlt.