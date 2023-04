"Es ist anstrengend": David Beckham spricht über seine Zwangsstörung

"Ich hasse es, morgens herunterzukommen, und es gibt Tassen und Teller und Schüsseln", führt der Brite weiter aus. Dein Putzzwang sei aber auch mit einem Leidensdruck verbunden. "Es ist anstrengend, jede einzelne Kerze zu reinigen", gibt Beckham zu, der sich beim Säubern der Kerzen an einen strengen Ablauf hält: "Ich schneide das Kerzenwachs ab, ich putze das Glas, das ist mein Lieblingshass, der Rauch um das Innere einer Kerze. Ich weiß, es ist komisch."

Wenn er mal in einem Hotelzimmer übernachtet, dann befolgt er auch ein strenges Ritual: "Bevor ich mich entspannen kann, muss ich alle Prospekte und alle Bücher in eine Schublade räumen. Alles muss perfekt sein."

Zudem zeigt Beckham in der Doku, dass er sehr militant ist, wenn es darum geht, seine Pepsi-Dosen im Kühlschrank aufzubewahren – wobei Symmetrie der Schlüssel ist. "Ich stelle meine Pepsi-Dosen in den Kühlschrank und wenn eine zu viel ist, stelle ich sie irgendwo in einen anderen Schrank. Ich habe das Problem", gesteht er.

Die Beckhams leben in einer 25 Millionen Pfund teuren Villa in Holland Park, London, die sie 2013 gekauft haben. Das Anwesen hat acht Badezimmer, sieben Schlafzimmer, hinzu kommt auch ein Fitnessraum und ein Spa. Bei den vielen Räumlichkeiten hat David Beckham wohl alle Hände voll zu tun, sein Haus nachts sauber zu halten.