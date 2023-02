Erwischt: Kendall Jenner soll diesen Sänger daten

Es brodelt in der Gerüchteküche: US-Model Kendall Jenner und Musiker Bad Bunny wurden laut Page Six gesichtet, als sie am Samstagabend dasselbe Restaurant verließen - was Gerüchte, die beiden wären ein Paar, befeuert.

Kendall Jenner: Dinner-Date mit Bad Bunny?

Spekulationen um eine mögliche Beziehung der 27-Jährigen und dem Sänger kursieren bereits seit einiger Zeit. Am Wochenende gingen beide zum Abendessen in das Restaurant Wally’s in Beverly Hills. Sie verließen das Lokal aber durch separate Ausgänge.

Laut Page Six sollen Jenner und Bad Bunny möglicherweise zu einem Doppel-Date mit Justin und Hailey Bieber verabredet gewesen sein. Jenner und der Grammy-Gewinner Bad Bunny haben die Dating-Gerüchte bisher aber nicht kommentiert.