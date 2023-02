Trennung von Machine Gun Kelly: Megan Fox äußert sich zu Fremgeh-Gerüchten

Meghan Fox heizte vergangene Woche Trennungsgerüchte an, als sie sämtliche gemeinsame Fotos von sich und ihrem Verlobten Machine Gun Kelly von ihrem Instagram-Account löschte und diesen wenig später deaktivierte. Zuvor hatte sie sich in einem Posting beim Verbrennen von Fotos und Briefen gezeigt, dem sie die kryptischen Worte "Du kannst die Unehrlichkeit schmecken / es ist alles in deinem Atem" hinzufügte. Ihren Verlobungsring soll der "Transformers"-Star ebenfalls schon abgelegt haben. Bevor sich Fox zu diesem drastischen Schritt entschied, soll es zum Streit gekommen sein zwischen ihr und Kelly, berichteten Insider. Während das (Ex-)Paar bald darauf beim Verlassen eines Instituts für Beziehungsberatung gesichtet wurde.

Megan Fox: "Keinerlei Einmischung Dritter"

Die Gründe für die Liebekrise sind nicht bekannt. Allerdings wurde Machine Gun Kelly Untreue nachgesagt. Die bösen Gerüchte versucht Megan Fox jetzt aber persönlich aus der Welt zu schaffen. Nach ihrer vermeintlichen Trennung von dem Musiker hat sich die Schauspielerin auf Instagram zurückgemeldet. Am Sonntag teilte sie ihren Followern mit, dass es keine Affäre vonseiten ihres Verlobten gegeben habe. "Es gab keinerlei Einmischung Dritter in diese Beziehung", stellte sie klar. "Ihr müsst diese Geschichte sterben lassen und all diese unschuldigen Menschen jetzt in Ruhe lassen", schloss Fox ihr Statement.