Erwischt: Diese Stars haben bei ihrem Alter gelogen

Rebel Wilson

Die australische Schauspielerin Rebel Wilson ("Pitch Perfect") will über ihr Alter in der Öffentlichkeit schweigen. "Medienberichte, wonach ich absichtlich gelogen habe, stimmen nicht. Ich war nur eine Lady und habe mein Alter nicht verraten, als ich nach Amerika gezogen bin. Das ist nicht wirklich ein Verbrechen", sagte Wilson 2016 in der australischen TV-Show "Home Delivery". Im Jahr zuvor hatte ein ehemaliger Klassenkamerad Wilsons erklärt, sie sei sieben Jahre älter, als sie in den Medien sage. "Die Realität ist: Wenn du in Amerika arbeitest, musst du deinen Pass und dein Visum für jeden Job vorzeigen. Du kannst also dein Alter gar nicht verheimlichen", sagte der Comedy-Star. In den meisten Medien wird ihr Alter mit 41 Jahren angegeben.