Erster öffentlicher Auftritt: Tochter stiehlt Katy Perry & Orlando Bloom die Show

Was für eine Überraschung: In der letzten Show ihrer "Play"-Auftrittsserie in Las Vegas stellte Sängerin Katy Perry ihre kleine Tochter Daisy Dove der breiten Öffentlichkeit vor. Die Dreijährige, die Perry mit Schauspieler Orlando Bloom teilt, sah ihrer Mama mit rosa Kopfhörern und im roten Minnie-Maus-Kleid von der ersten Reihe aus zu. Sie lachte und winkte ihrer Mutter zu, was für das Publikum im Saal auf einer Leinwand übertragen wurde.

Bloom und Perry zeigen ihre Tochter

Obwohl Perry und Bloom die Kleine seit ihrer Geburt im August 2020 aus dem Rampenlicht fernhalten, durften Fans nun aber doch einen Blick auf ihre Tochter erhaschen. "Daisy! Ich liebe dich so sehr", teilte die Musikerin ihrer Tochter mit, als sie das Mädchen während der Show vorstellte.

