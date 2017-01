Am 23. Februar 2017 ist es soweit: Da findet der erste Wiener Opernball unter der Leitung von Maria Großbauer statt. Jetzt wurden erste Details zum Ballereignis in der Wiener Staatsoper bekannt gegeben.

Startenor Kaufmann singt am Opernball

Der deutsche Startenor Jonas Kaufmann wird zum ersten Mal als Stargast bei der Eröffnung des Wiener Opernballs auftreten.

Foto: APA/AFP/STAN HONDA

Kaufmann, der in den vergangenen Jahren unter anderem als Cavaradossi in "Tosca" oder als "Parsifal" an der Staatsoper zu sehen war, hatte nach einer längeren Stimmbandkrise im Jänner sein Comeback an der "Opera National des Paris" gefeiert.

Mit dabei bei der Balleröffnung sind auch die Wiener Philharmoniker, unter der Leitung von Dirigenten Semyon Bychkov.

Foto: KURIER/Jeff Mangione

Das Wiener Staatsballett – mit den Ersten Solotänzern Nina Poláková, Maria Yakovleva, Denys Cherevychko, Davide Dato und Roman Lazik an der Spitze – und die Ballettakademie der Wiener Staatsoper werden eine von Lukas Gaudernak eigens für den Opernball entworfene Choreographie zum Besten geben.

144 Debütantenpaare

Insgegsamt 144 Debütantenpaare aus 9 verschiedenen Ländern werden zu Beginn der Eröffnung in den Ballsaal einziehen. Für den Eröffnungswalzer zeichnet zum neunten Mal die Wiener Tanzschule Roman E. Svabek verantwortlich.

Das Eröffnungsprogramm wurde von Staatsoperndirektor Dominique Meyer zusammengengestellt.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Die Informationen zum Wiener Opernball wurden Montagmorgen bei einer Pressekonferenz von Meyer und Maria Großbauer verlautbart. Einige Details wurden aber schon vorher bekannt: Unter anderem, dass Star-Designer Karl Lagerfeld heuer die Tiaras der Debütantinnen kreieren wird ( dazu mehr ).