Erst vermisst: "Yellowstone"-Spin-off-Star Cole Brings Plenty tot aufgefunden

Die Leiche des Schauspielers Cole Brings Plenty, bekannt aus der "Yellowstone"-Spinoff-Serie "1923" wurde in Kansas entdeckt, nur wenige Tage nachdem er als Verdächtiger in einem Fall häuslicher Gewalt als vermisst gemeldet wurde, teilten die Behörden mit. Das Büro des Sheriffs im Johnson County gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass der 27-jährige Brings Plenty am Freitag, dem 5. April, gegen 11:45 Uhr in einer ländlichen Gegend von Kansas entdeckt wurde, nachdem die Beamten Berichte über ein leerstehendes Auto erhalten hatten.