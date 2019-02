Erschreckende Bilder: Courtney Love ist kaum wiederzuerkennen

Den frühen Tod ihres Mannes dürfte Love bisher nicht überwunden haben. 2015 postete sie zu dessen Todestag einen Liebesbrief auf Facebook.

In diesem schreibt Love: "Es macht mich so traurig. Unser Baby ist erwachsen. Jesus Kurt, sieh ihr Gesicht an, was um Himmels Willen hast du dir dabei gedacht? Gott, ich vermisse dich, wir vermissen dich alle."