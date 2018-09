Erneuter Ausraster: Jan Ullrich soll Fotografin attackiert haben

Der ehemalige Tour-de-France-Sieger hatte sich kürzlich in eine Drogen-Entzugsklinik begeben, ist inzwischen aber wieder in seine Wahlheimat Mallorca zurückgekehrt. Ullrich hatte in den vergangenen Wochen mit seinem aggressiven Verhalten wiederholt für Schlagzeilen gesorgt. So hatte er einen Freund von Til Schweiger auf dessen Grundstück auf der Partyinsel mit einem Baseballschläger attackiert. Wenige Tage später soll der frühere Radrenn-Star eine Escort-Dame in einem Hotel angegriffen haben.