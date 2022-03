Nach Ohrfeigen-Attacke: Oliver Pocher zeigt Rapper an

Nicht nur Comedian Chris Rock kassierte bei den Oscars, die am Sonntag in Los Angeles stattfanden, eine Ohrfeige. Auch der deutsche Komiker Oliver Pocher wurde am Wochenende Opfer einer gewaltt√§tigen Attacke. Pocher war am Samstagabend als Zuschauer bei einer gro√üen Box-Veranstaltung in Dortmund zu Gast. F√ľr Aufregung sorgte allerdings ein Schlag abseits des Rings: Pocher wurde ohne Vorwarnung und ohne ersichtlichen Grund von einem Mann geohrfeigt. Er w√§re fast vom Stuhl gefallen und ergriff daraufhin die Flucht. Der Begleiter des Angreifers filmte die Attacke, die anschlie√üend auf Youtube ver√∂ffentlicht wurde.

Oliver Pocher erstattet Anzeige

Inzwischen ist bekannt, dass es sich bei dem T√§ter um einen bisher unbekannten Rapper handeln soll, der mit dem K√ľnstlernamen Fat Comedy hei√üt. Doch w√§hrend Oscar-Pr√§sentator Chris Rock auf eine Anzeige gegen seinen Kollegen Will Smith verzichtet haben soll, soll Pocher nun rechtliche Schritte gegen seinen Angreifer angek√ľndigt haben.