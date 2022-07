Ermittler legen Pooth-Einbruch zu Akten: Beute bleibt verschwunden

Der spektakul├Ąre Einbruch in die Villa von TV-Moderatorin Verona Pooth (54) bleibt unaufgekl├Ąrt. Die T├Ąter wurden nicht identifiziert und die Ermittlungen seien eingestellt worden, sagte eine Sprecherin der D├╝sseldorfer Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Von der Beute - darunter laut Pooth ihr Hochzeitsschmuck - fehlt damit weiter jede Spur.

Verona Pooth: Einbruch am Heilig Abend

Wie ├ťberwachungsaufnahmen nahelegen, die Verona Pooth nach dem Einbruch selbst publik gemacht hatte, waren vier T├Ąter an dem Coup an Heiligabend 2021 im D├╝sseldorfer Vorort Meerbusch beteiligt. Die Unbekannten nahmen unter anderem den Tresor mit, den sie in Pooths Kleinwagen verfrachteten - und damit verschwanden.

Die Moderatorin hatte vor wenigen Tagen bei Instagram noch einmal von dem Einbruch berichtet. "Man f├╝hlt sich zu Hause auch nicht mehr so sicher wie vorher", so Pooth. Daher habe sie sich eine neue T├╝r mit Panzerglas anfertigen lassen. "Da kann kein Einbrecher mehr rein", sagte Pooth in einem Video.

Auch wenn der Fall Pooth zu den Akten gelegt ist - die Ermittlungen w├╝rden sofort wieder aufgenommen, wenn es neue Anhaltspunkte geben sollte, betonte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Um Weihnachten herum hatte es nach fr├╝heren Angaben der Polizei in dem Meerbuscher Villenviertel mehrere Einbr├╝che gegeben. Ob die T├Ąter ahnten, wer ihr prominentes Opfer war, ist unklar.