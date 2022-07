Erkrankter Bruce Willis kehrt an "Stirb Langsam"-Schauplatz zurück

Als Action-Held in "Stirb Langsam" wurde Bruce Willis 1988 weltbekannt - nun er an den Schauplatz des legendären Blockbusters zurückgekehrt. Seine Frau, Emma Heming, postete auf Instagram ein Video, das den 67-Jährigen auf dem Dach des Bürohochhauses in LA zeigt. Willis, der krankheitsbedingt seine Filmkarriere beendet hat, lehnt an einem Geländer. Der Clip endet mit einigen Szenen aus dem "Die Hard"-Streifen, in denen Willis den Polizisten John McClane verkörpert.