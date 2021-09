"Erheblicher" Schaden: Williams und Harrys Nanny bekommt Entschädigung

Tiggy Legge-Bourke, die einst als Kindermädchen von Prinz William und Prinz Harry tätig war, soll laut The Telegraph von der BBC eine saftige Entschädigung angeboten worden sein. Der Grund: Die ehemalige Nanny soll einst Opfer einer rufschädigenden Lüge geworden sein.

William und Harry: Frühere Nanny soll entschädigt werden

1995 hatte der BBC-Journalist Martin Bashir gegenüber Prinzessin Diana behauptet, dass Tiggy Legge-Bourke eine Affäre mit Prinz Charles gehabt haben soll. Laut Bashir soll das Kindermädchen von Charles schwanger gewesen sein. Um seine Behauptungen zu beweisen, soll der Journalist damals sogar eine gefälschte Rechnung einer Abtreibung vorgelegt haben. Damit habe Badhir versucht, Diana zu manipulieren und sie dazu zu bringen, ihm ein Interview zu geben. Die Princess of Wales willigte schließlich ein. Das Interview, in dem sie schwere Vorwürfe gegen die britische Königsfamilie erhob und über Charles' Affäre mit Camilla sprach, ging in die Geschichte ein.