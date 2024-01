Übergangen: Erfuhr Prinz Harry aus der Presse von Charles' Spitalsaufenthalt?

Der britische König Charles III. muss ins Krankenhaus. Das teilte der Buckingham-Palast am Mittwoch mit. "Wie Tausende andere Männer jedes Jahr hat sich der König wegen einer vergrößerten Prostata behandeln lassen", hieß es weiter. Die Hypertrophie der Prostata sei aber "gutartig" und seine Majestät "wohlauf". Charles III. werde nächste Woche für einen Korrektureingriff ins Spital kommen. Der 75-Jährige steht seit mehr als einem Jahr an der Spitze der britischen Monarchie. Bitter: Man geht davon aus, dass Prinz Harry über die Medien von der Gesundheitskrise seines Vaters erfahren hat – auf ähnliche Weise, wie er zum ersten Mal von der tragischen Nachricht erfahren hatte, dass Königin Elisabeth II. gestorben war.

Hat Harry aus den Medien von Charles' Spitalsaufenthalt erfahren?

Berichten zufolge wurde der Herzog von Sussex zwar in einer Nachricht aus dem Buckingham Palace über die Prostata-Diagnose seines Vaters informiert, laut The Telegraph soll er jedoch zuvor in den Medien davon erfahren haben. Harry hat sich bisher zu den Nachrichten über Charles‘ Krankenhausaufenthalt nicht geäußert.

In Großbritannien hat man am Mittwoch um 15.25 Uhr von Charles geplanten Spitalsbesuch erfahren, was in Kalifornien, wo der Herzog von Sussex lebt, um 7.25 Uhr gewesen wäre. Doch Harry hüllte sich in Schweigen.