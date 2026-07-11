Erfolgreiche Karriere in Hollywood: Älteste Tochter macht Matt Damon Konkurrenz

Matt Damon ist als Mann in seiner Familie bekanntermaßen in der Minderheit: Mit seiner Frau Luciana Barroso zog er die vier Töchter Alexia, Isabella, Gia und Stella groß – und er möchte es nicht anders haben.

„Ich finde, die Vaterschaft hat mir meine Arbeit in vielerlei Hinsicht sehr erleichtert“, sagte Matt einmal gegenüber Fatherly. „All die Emotionen, nach denen ich früher suchen musste, sind jetzt ganz einfach da. Ich muss mich nicht mehr verrenken, um etwas zu finden – es ist einfach immer da.“

Matt Damon: Älteste Tochter ist als Kamerafrau erfolgreich

Damon und seine Frau sind seit 2005 verheiratet. Barroso brachte Tochter Alexia aus ihrer ersten Ehe mit. Die Argentinierin war zuvor mit Arbello Barroso verheiratet. Alexia war vier Jahre alt, als ihre Mutter mit Damon zusammenkam.

Dank der Karriere ihres berühmten Vaters kennen seine Töchter das Showbusiness von klein auf. Erst vor Kurzem besuchte die gesamte Familie die Londoner Premiere von „Die Odyssee“. Damon geriet kürzlich selbst ins Schwärmen, als er darüber sprach, dass seine Stieftochter inzwischen eine eigene Karriere im Filmgeschäft verfolgt.

Alexia Barroso arbeitet als Kamerafrau und tritt damit in seine Fußstapfen in der Filmwelt.