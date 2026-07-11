Erfolgreiche Karriere in Hollywood: Älteste Tochter macht Matt Damon Konkurrenz
Matt Damon ist als Mann in seiner Familie bekanntermaßen in der Minderheit: Mit seiner Frau Luciana Barroso zog er die vier Töchter Alexia, Isabella, Gia und Stella groß – und er möchte es nicht anders haben.
„Ich finde, die Vaterschaft hat mir meine Arbeit in vielerlei Hinsicht sehr erleichtert“, sagte Matt einmal gegenüber Fatherly. „All die Emotionen, nach denen ich früher suchen musste, sind jetzt ganz einfach da. Ich muss mich nicht mehr verrenken, um etwas zu finden – es ist einfach immer da.“
Matt Damon: Älteste Tochter ist als Kamerafrau erfolgreich
Damon und seine Frau sind seit 2005 verheiratet. Barroso brachte Tochter Alexia aus ihrer ersten Ehe mit. Die Argentinierin war zuvor mit Arbello Barroso verheiratet. Alexia war vier Jahre alt, als ihre Mutter mit Damon zusammenkam.
Dank der Karriere ihres berühmten Vaters kennen seine Töchter das Showbusiness von klein auf. Erst vor Kurzem besuchte die gesamte Familie die Londoner Premiere von „Die Odyssee“. Damon geriet kürzlich selbst ins Schwärmen, als er darüber sprach, dass seine Stieftochter inzwischen eine eigene Karriere im Filmgeschäft verfolgt.
Alexia Barroso arbeitet als Kamerafrau und tritt damit in seine Fußstapfen in der Filmwelt.
Gegenüber E! News erzählte Damon, der in Christopher Nolans Epos „Die Odyssee“ den Odysseus verkörpert, sichtbar stolz, dass die 27-Jährige bereits an 12 Filmen mitgewirkt hat, darunter auch einige seiner eigenen.
Er fügte hinzu, dass Alexia, eine ehemalige Studentin der New School in New York City, schon „auf der ganzen Welt“ hinter der Kamera gearbeitet hat. Zu den Filmen, an denen Barroso mitgewirkt hat, zählen unter anderem „The Instigators“ (2024), „The Last Duel“ (2021) und „The Method“ (2025).
Wie ihrem Instagram-Account zu entnehmen ist, ist die talentierte junge Frau auch eine begabte Fotografin.
Auch die jüngeren Töchter zieht es ins Film-Business
Damon verriet außerdem, dass seine drei jüngeren Töchter seine Leidenschaft für das Drehbuchschreiben und Filmemachen teilen. Damon ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Filmproduzent und Drehbuchautor. Sein zusammen mit seinem langjährigen Freund Ben Affleck verfasstes Drehbuch zu „Good Will Hunting“, in dem Damon auch die Hauptrolle spielte, brachte ihm 1998 einen Oscar für das Beste Originaldrehbuch ein.
Seine Kinder nahm der heute 55-Jährige oft mit, wenn er im Ausland drehte. „Wir sind in unserer Familie reiseerfahren, einfach weil ich beruflich überall auf der Welt unterwegs bin. Meine Kinder reisen also sehr gern“, sagte er im Juni gegenüber People. Im selben Interview gab er an, dass er plane, seine Familie zu einem Großteil der Pressetour für „Die Odyssee“ mitzunehmen, „damit sie einige dieser Orte sehen können“.
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