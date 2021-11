"Er ruinierte ihre Karriere": Dakota Johnson erhebt Vorwürfe gegen Alfred Hitchock

Doch Hitchcocks Interesse an der schönen Blondine soll weit über das Berufliche hinausgegangensein. Er soll nahezu vernarrt gewesen sein, in die kühl wirkende Schauspielerin. Diese warf 2016 dem Filmemacher in ihrer 2016 erschienenen Biografie vor, sie mehrfach sexuell belästigt zu haben, und bezeichnete ihn als "pervers". Er habe sie für sich völlig vereinnahmen wollen, sich auf sie geworfen und begrapscht, behauptete Melanie Griffiths Mutter in ihrem Buch.

"Hitchcock ruinierte ihre Karriere"

Auch Dakota Johnson ist sich sicher: "Hitchcock hat ihre Karriere ruiniert, weil sie nicht mit ihm schlafen wollte, und er hat sie terrorisiert. Er wurde nie zur Rechenschaft gezogen."

"Es ist völlig inakzeptabel, dass Menschen in einer Machtposition diese Macht über jemanden in einer schwächeren Position ausüben, unabhängig von der Branche", fuhr Johnson fort. "Es ist schwer, darüber zu sprechen, weil sie meine Großmutter ist. Man will sich nicht vorstellen, dass jemand die eigene Großmutter ausnutzt", so Johnson, die behauptet, dass ihre Oma, trotz vermeintlichen Missbrauchs, sie dazu ermutigt habe, eine Hollywood-Karriere anzustreben.