Dakota Johnsons Reaktion, als Papa Don einst den Geldhahn zudrehte

Dakota Johnson ist eine der gefragtesten Schausspielerinnen Hollywoods. Trotz ihres berühmten Namens musste auch sie einmal klein anfangen, und lernen auf eigenen Füßen zu stehen, berichtete ihr Vater Don Johnson in der Show von US-Talkmaster Seth Meyers.

Tipps habe die 31-Jährige inzwischen keine mehr nötig, genau wie finanzielle Unterstützung. "Der Bus ist abgefahren. Sie braucht keinen Rat von mir", sagte der Schauspieler im Gepräch mit Meyers lachend. "Das Lustige ist - wir haben eine Regel in der Familie, die besagt, dass man finanziell unterstützt wird, solange mal in die Schule geht (...). Gegen Ende der High School ging ich zu ihr und fragte: 'Also, willst du jetzt am College studieren?' Und sie sagte: 'Oh nein. Ich gehe nicht aufs College'."

Kein Studium, kein Geld

Als Johnson seine mittlerweile 31-jährge Tochter gefragt hat, wie sie denn dann finanziell zurechtkommen wolle, habe diese geantwortet, dass er sich darüber mal keine Sorgen machen solle. Johnson: "Drei Wochen später hatte sie diese Rolle in David Finchers "The Social Network", zusammen mit Jesse Eisenberg, Andrew Garfield und Justin Timberlake. Der Rest ist, sagen wir, Kinogeschichte", so der 71-Jährige. Danach sollte Dakotas Karriere schnell Fahrt aufnehmen - mit Hauptrollen in "Fifty Shades of Grey", "Suspiria" und "The Peanut Butter Falcon".