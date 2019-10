Epstein-Affäre: Neue Vorwürfe gegen Prinz Andrew

Im Skandal um den verurteilten Sexualverbrecher Jeffrey Epstein, der sich im August in seiner Gefängniszelle erhängte, werden erneut Vorwürfe gegen den britischen Prinzen Andrew erhoben. Mutmaßliche Opfer Epsteins sollen wiederholt an ihn "ausgeborgt" worden sein, von einer Orgie und geheimen Telefonnummern ist die Rede.

In der britischen Dokumentarreihe "Dispatches" soll es in der heutigen Sonderepisode "Der Prinz und der Pädophile" um die vermutlich enge Freundschaft der beiden Männer gehen. Über zwölf Jahre kannten sie sich, Andrew besuchte Epstein 2010 sogar in New York.

"Trophäe" des "Menschensammlers"

Lady Victoria Hervey, die den Prinzen in ihrer It-Girl-Zeit auch öfter auf Partys traf, behauptet, dass Epstein den Prinzen gar als "Trophäe" betrachtete. Er habe "Menschen gesammelt" und Andrew sei so etwas wie sein bester Fang gewesen. Lady Hervey zufolge lernten sich Epstein und Andrew 1996 nach dessen Scheidung von Sarah Ferguson kennen. "Er war fast süchtig danach, wichtige Leute zu sammeln", erklärte Hervey. "Er ( Epstein, Anm.) beeindruckte gern Menschen. Können Sie sich das vorstellen, die britische Königsfamilie?", fügte sie hinzu. Der Prinz hat bis dato jedwede Vorwürfe von sich gewiesen.