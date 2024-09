Das hat Eric Roberts über Schwester Julia zu sagen: Entschuldigung statt Enthüllung

Doch dann wurde bekannt, dass Eric Roberts an seinen Memoiren "Runaway Train: Or the Story of My Life So Far" schreibt. Und da soll auch "Pretty Woman"-Star Julia Roberts ganz schön gezittert haben, dass er Persönliches aus ihrer Vergangenheit veröffentlichen würde.

Doch nix da! Die Biografie wurde veröffentlicht und Roberts schlug ganz sanfte Töne an und entschuldigte sich sogar öffentlich bei seiner Schwester. "Eines der Dinge, für die ich mich in diesem Buch entschuldigen möchte, ist die Tatsache, dass ich bei mehr als einer Gelegenheit öffentlich gesagt habe: ,Wenn ich nicht wäre, gäbe es keine Julia Roberts.'"