Enthüllungen über Stress am Set: Al Pacino als "Pate" fast gefeuert

Vom Kartenabreißer zum Hollywoodstar

Früh beginnt der gebürtige New Yorker, sich für Schauspielerei zu interessieren. Pacino bricht mit 17 Jahren die Schule ab und beginnt auf der Manhattan School of Performing Arts zu studieren. Nebenher arbeitet er in kleineren Theatern als Platzanweiser und Kartenabreißer. Er verfeinert sein Talent an zwei renommierten New Yorker Schauspielschulen. Für seine Rolle in dem Stück The Indian Wants the Bronx wurde er mit einem Obie Award ausgezeichnet.

Bei einem Auftritt wird er vom späteren Filmproduzenten Martin Bregman entdeckt. 1969 wirkt er in seiner ersten Hollywood-Produktion "Ich, Natalie" mit.

Regisseur Francis Ford Coppola erkannte sein Talent und besetzte ihn gegen den Willen des Produzenten Robert Evans als Hauptrolle in "Der Pate" (1972) - was den Anfang von Pacinos langjähriger Karriere als Filmschauspieler markiert.