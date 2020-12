Whitney Houstons letzter Wunsch enthüllt: Für diesen Film wollte sie stark bleiben

Die US-Amerikanische Loretta Devine, die mit der verstorbenen Musikerin Whitney Houston 1995 in der Filmkomödie "Waiting to Exhale – Warten auf Mr. Right" zu sehen war, hat nun verraten, dass es Houston vor ihrem tragischen Tod im Jahr 2012 ein Herzenswunsch war, in einer Fortsetzung des Kino-Hits mitzuspielen.

Whitney Houston: Für diesen Film wollte sie stark bleiben

"Ich erinnere mich an das letzte Mal, als ich mit Whitney sprach. Da sagte sie, sie habe versucht, sich zusammenzuschließen, weil wir uns darauf auf 'Waiting to Exhale Teil 2' vorbreiteten", erzählte Devine jetzt gegenüber Page Six. "Ich habe mit ihr telefoniert und sie sagte: 'Loretta, ich möchte diesen Film wirklich machen, und ich werde ihn Zustande bringen."