"Enterprise"-Star Nichelle Nichols wird im Weltraum beigesetzt

Auch im wirklichen Leben widmete sich Nichols der Raumfahrt: Sie habe mit der NASA zusammengearbeitet, um gezielt Frauen und Schwarze für die Astronautenausbildung anzuwerben, wie es in einer Mitteilung der US-Raumfahrtbehörde hieß. "Wir feiern das Leben von Nichelle Nichols", schrieb die NASA auf Twitter, "die für so viele symbolisierte, was möglich war (...) und Generationen dazu inspirierte, nach den Sternen zu greifen."