Enrique Iglesias: Anna Kournikova teilt seltenes Video von gemeinsamen Kindern

Sänger Enrique Iglesias und die ehemalige professionelle Tennis-Spielerin Anna Kournikova zählen eigentlich zu jenen Promipaaren, die großen Wert auf Privatsphäre legen. 2001 sind der Spanier und die Russin inzwischen liiert. 2017 sind die beiden Eltern von Zwillingen geworden. Am 30. Jänner 2020 brachte Kournikova das dritte gemeinsame Kind zur Welt, Töchterchen Mary. Einblicke in ihren Familienalltag gibt das Paar nur gelegentlich. Nun hat Kournikova ein Video gepostet, in dem alle ihre drei Kinder zu sehen sind.

Iglesias und Kournikova: So groß sind ihre Kinder schon

In dem auf Instagram veröffentlichten Clip sind die dreijährigen Zwillinge Nicolas und Lucy zusammen mit der einjährigen Mary in einem Mini-Land Rover unterwegs. Im Hintergrund läuft ein Song von Iglesias' neuem Album, das am 17. September erschienen ist.