Enkel der Queen spricht über Momente vor und die Tage nach ihrem Tod

Peter Phillips gab in einem Interview mit dem australischen TV-Sender "Sky News Australia" private Einblicke in die Zeit unmittelbar nach dem Tod von Queen Elizabeth II..

Die Familie hatte die Möglichkeit, in Ruhe trauern können, so Philips.

"Diese paar Tage mit ihr zu verbringen, nur in Schottland, nur als Familie, bevor sie Balmoral verließ – das war wirklich schön", erinnerte sich der Neffe von König Charles III. an seine letzten Momente mit der Queen vor deren Ableben.

Auch Zara Tindall, Peter Philips Schwester, geht der Tod ihrer geliebten Großmutter immer noch sehr nahe gehen. "Wenn man jemanden hat, der einen großen Einfluss in seinem Leben hat, hinterlässt das eine Lücke", erzählte Tindall gegenüber The Australian Women's Weekly.

Auch ihre Kinder würden ihre Uroma vermissen. Ihr jüngstes Kind "Lucas erinnert sich nicht, aber die Mädchen sehr wohl."

In dem Buch "Charles III: New King, New Court. The Inside Story" veröffentlichte Autor Robert Hardman eine Notiz des königlichen Privatsekretärs Sir Edward Young, in der zu lesen ist, dass Elizabeth II. in ihren letzten Minuten ihres Lebens "nichts mehr mitbekommen" und nicht unter Schmerzen gelitten habe. Sie sei friedlich eingeschlafen.