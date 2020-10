"Empfinden große Trauer": Familientragödie im schwedischen Königshaus

Traurige Nachrichten aus dem schwedischen Königshaus: Königin Silvia trauert um ihren älteren Bruder Walter Sommerlath. In einer offiziellen Mitteilung gab der Palast nun bekannt, dass dieser im Alter von 86 Jahren verstorben ist.

Königin Silvia trauert um ihren Bruder

"Walther Sommerlath, der Bruder von Ihrer Königlichen Hoheit der Königin, verstarb am Freitag, 23. Oktober 2020 im Alter von 86 Jahren", heißt es in dem Statemen, das das schwedische Königshaus auf seiner Homepage veröffentlicht hat. "Walther Sommerlath schlief am Freitagabend nach einer Krankheit im Karolinska-Krankenhaus in Huddinge leise ein."

Er sei krank gewesen. Die Todesursache wurde vom Palast jedoch nicht bekannt gegeben. Die Königin selbst äußerte sich ebenfalls zu dem tragischen Verlust. "Meine Familie und ich sind sehr traurig und wir vermissen meinen Bruder Walther", wird die Monarchin von Svensk Damtidning zitiert.

Die Familie bitte, ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren.