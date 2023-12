Emotionales Weihnachtsfest für Oliver Pocher - aber er brachte Amira zum Lachen

Die Ehe von Comedian Oliver und Amira Pocher ist ja bekanntlich zerbrochen. Gegenseitige Vorwürfe dominierten die letzte Zeit.

Doch grad zu Weihnachten wurde es noch mal so richtig emotional. Die beiden feierten ja räumlich getrennt. Olli bei seiner Ex Alessandra Meyer-Wölden und den drei gemeinsamen Kindern in Miami, Amira mit ihrer Familie in Köln.

Aber, Olli und Amira telefonierten via Videocall und davon postete der Comedian einen netten Schnappschuss. "Für mich einer der schönsten Momente dieses Weihnachten ... Amira noch mal zum Lachen zu bringen", schrieb er dazu.