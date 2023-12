Amira und Oliver Pocher: Unangenehme Situation bei einer Gala in Berlin

Großer Promi-Auflauf bei der ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder" in Berlin. Und mit dabei auch das ehemalige Traumpaar Amira und Olli Pocher.

Getrennt von einander schritten sie über den Red Carpet. Amira alleine in einem bauchfreien schwarzen Traumkleid und Olli kam mit seiner Ex Alessandra Meyer-Wölden.

Die deutsche "Bild" fragte nach, was er denn zum "Elefanten im Raum", also, dass seine Ex auch auf der Gala ist, sagen würde. "Also sie trägt heute ja bauchfrei, aber so fett ist Amira nun auch nicht", konnte sich der Comedian eine Stichelei gegen Amira nicht verkneifen.

Es sei aber für ihn kein Problem, dass sie auch auf der Gala ist, meinte er. "Man sieht ja auch mit Sandy und mir nach allem, was war, dass man gemeinsam hier stehen kann", sagte er.

Das ehemalige Paar hielt aber bewusst Abstand voneinander, bis Moderator Johannes B. Kerner für einen eher unangenehmen Moment sorgte. Er rief nämlich beide vor laufender Kamera zu sich und wollte, dass sie die Spendentelefonnummer vorlesen.