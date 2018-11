Emotionales Geständnis von Königin Silvia

Feierlichkeiten im Kreise der Familie

In nächster Zeit wird Silvia von Schweden ihre Familie wieder öfter zu Gesicht bekommen. Am 23. Dezember feiert die Königin ihren 75. Geburtstag. Bereits in der Woche zuvor wird sie bei verschiedenen Veranstaltungen für ihren Einsatz in der Wohltätigkeit geehrt werden.

Auch das Weihnachtsfest wird Silvia im Kreise ihrer Liebsten feiern. Wie der Hof bestätigte, wird zu diesem Anlass auch Prinzessin Madeleine, Königin Silvias jüngste Tochter, samt Familie aus den USA anreisen. Madeleine war zuletzt in die Kritik geraten, da sie seit ihrem Umzug einige offizielle Termine abgesagt hatte (dazu mehr).