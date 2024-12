Emma Heming Willis: "Schwere im Herzen" am 17. Jahrestag

"Warum er, warum wir?"

"Früher sorgten Jahrestage für positive Aufregung – jetzt, wenn ich ehrlich bin, wecken sie alle möglichen Gefühle, hinterlassen eine Schwere in meinem Herzen und eine unangenehmes Gefühl in meinem Magen. Ich gebe mir 30 Minuten, um mich zu fragen: 'Warum er, warum wir?', um die Wut und Trauer zu spüren. Dann schüttel ich es ab und kehre zurück zu dem, was ist. Und was ist... ist bedingungslose Liebe. Ich fühle mich gesegnet, das zu wissen", schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto auf Instagram.