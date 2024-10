Bruce Willis: Tochter Tallulah postet süße Hommage an kranken Vater

Anfang 2022 wurde bei Hollywood-Star Bruce Willis frontotemporale Demenz diagnostiziert. Seitdem hat sich der 69-Jährige komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, dreht auch keine Filme mehr. Seine Familie aber gibt via Social Media regelmäßig Updates über Willis' Gesundheitszustand.

"Ich liebe diesen Kerl so sehr"

Zu drei Fotos schrieb Tallulah: "Hey, ich liebe diesen Kerl so sehr und Gefühle zu empfinden ist eine harte Sache, aber ich bin so dankbar, dass ich sie jetzt durch mich hindurchfließen lassen kann, anstatt sie zu verdrängen!" Es ist bekannt, dass Willis zu seinen drei Töchtern (neben Tallulah auch Rumer (36) und Scout (33)) sowie auch zu seiner Ex-Frau Demi Moore ein sehr inniges Verhältnis hat.

Schon im August dieses Jahres gab Tallulah E! News ein Interview über das derzeitige Leben ihres Vaters und ihre tiefe Zuneigung zu ihm. "Ich weiß, dass er weiß, wie sehr ich ihn liebe. Ich weiß, wie sehr er mich liebt - ich weiß, wie sehr er uns alle liebt", schwärmte sie im Gespräch. Sie versuche, etwas Positives an der Krankheit ihres Vaters zu sehen: Diese sei "eine Gelegenheit für mehr Liebe für meine Familie".

Seit der Diagnose würde zwischen den beiden eine "höhere Kommunikationsebene" herrschen, ist Tallulah überzeugt. Jeder von ihnen sage nun klar, was in einer Situation benötigt werde. "In der Vergangenheit habe ich mich [...] vielleicht distanziert oder abgeschaltet. Jetzt gibt es ein größeres Vokabular, das wir alle gelernt haben und nahtlos untereinander verwenden können."