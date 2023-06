Eminem führte Adoptivtochter Alaina zum Altar

In der Familie von US-Rapstar Eminem gab es kürzlich Grund zur Freude. Seine erwachsene Adoptivtochter Alaina Scott hat ihrem Partner Matt Moeller in einer exklusiven Zeremonie das Jawort gegeben.

"Einer der besten Tage meines Lebens. In diesem Leben und im nächsten wird meine Seele immer deine finden", kommentierte die 30-Jährige eine Reihe an Schnappschüssen, auf denen das Paar etwa tanzend oder sie im Kreise ihrer Gäste zu sehen ist. Demnach fand die Hochzeit am 9. Juni in Detroit (US-Bundesstaat Michigan) statt. Eminem selbst ist auf den Bildern nicht zu sehen.