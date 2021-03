Elon Musk teilt seltenes Familienfoto von sich, Grimes und Sohn X AE A-XII

Elon Musk hat einen seltenen Einblick in sein Familienleben gegeben: Der Tesla-Chef teilte am Montag ein Foto von sich, seiner Freundin Grimes und ihrem gemeinsamen Sohn X AE A-XII. "Sternenbasis, Texas", twitterte der 49-Jährige in der Bildunterschrift.

Auf dem Bild hält Musk den Buben in die Kamera, der einen Blumenstrauß ertastet. Mama Grimes ist mit cooler Sonnenbrille und Blumen-Haarschmuck zu sehen.