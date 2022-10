Elon Musk hielt Ex-Partnerin Grimes für eine Simulation

Der milliardenschwere Technologie-Unternehmer Elon Musk soll im Glauben gelebt haben, dass Ex-Partnerin Grimes eine "Simulation" sei, die er in seinem Geist erschaffen habe. In der BBC-Doku "The Elon Musk Show" behauptet der Journalist und Autor Devin Gordon nun, dass Musk Grimes für die "perfekter Begleiterin" hielt, aber dachte, dass sie nicht echt sei.

"Sie hat mir immer wieder gesagt, dass Musk diese Theorie von ihr hat, dass sie nicht real ist", so Gordon. "Dass sie eine Simulation ist, die von ihm geschaffen wurde und in seiner Großhirnrinde existiere. Es klingt etwas gruselig, aber sie war damit einverstanden. Sie sagte, es fühlte sich auch für sie an, als sei sie die perfekte für ihn geschaffene Simulation."

Der derzeitige Beziehungsstatus der beiden ist unklar. Grimes hatte ihre Beziehung in einem im März veröffentlichten Interview mit der Vanity Fair beschrieben: "Ich würde ihn wahrscheinlich als meinen Freund bezeichnen, aber wir sind sehr fluid. Wir leben in getrennten Häusern. Wir sind beste Freunde. Wir sehen uns die ganze Zeit. (...) Ich erwarte nicht, dass die Leute das verstehen."