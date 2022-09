Grimes nach Beauty-Op in Bandagen: "Habe etwas Verrücktes gemacht"

Grimes hatte in der Vergangenheit angekündigt, sich "Elfenohren" zu wünschen. Welche Veränderung sie tatsächlich hat vornehmen lassen, ließ sie bislang offen.

In einem weiteren Tweet gibt die 34-Jährige an, während ihres Aufenthaltes in der Klinik für plastische Chirurgie an neuen Songs gearbeitet zu haben. "Sie wollten mich noch nicht entlassen, wir haben gescherzt, dass dies der größte Hollywood-Moment aller Zeiten ist", so Grimes.