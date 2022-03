"Ellen DeGeneres Show": Großes Star-Aufgebot für letzte Sendung

US-Moderatorin Ellen DeGeneres (64) empfängt die ehemalige First Lady Michelle Obama in der letzten Ausgabe ihrer "Ellen DeGeneres Show". Für die Abschiedssendung am 26. Mai seien zudem weitere Stars aus Film, Musik und Sport eingeladen, wie die Macher der Show am Mittwoch (Ortszeit) unter anderem den US-Branchenblättern "Deadline" und "Entertainment Weekly" mitteilten.

Ellen DeGeneres: Großer Abschied mit Mega-Stars

Erwartet werden demnach Jennifer Garner, Channing Tatum, Zac Efron, Adam Levine, Behati Prinsloo, Gwen Stefani, David Letterman, Diane Keaton, Serena Williams und Kim Kardashian. Auch DeGeneres' Ehefrau, die Schauspielerin Portia de Rossi, werde zu sehen sein.