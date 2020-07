Ellen DeGeneres äußert sich erstmals zu schweren Vorwürfen ihrer Angestellten

US-Moderatorin Ellen DeGeneres hat sich bei den MitarbeiterInnen ihrer Talkshow für die Arbeitsatmosphäre entschuldigt. Die 62-Jährige reagierte damit auf Vorwürfe, dass es hinter den Kulissen unfair zugehe, wie mehrere US-Medien am Donnerstag berichteten.

DeGeneres äußert sich zu Anschuldigungen

"Diese ganze 'Seid nett'-Masche gilt nur, wenn die Kameras an sind", lautete einer der Vorwürfe der MitarbeiterInnen. Angestellte sollen von Einschüchterung, Rassismus und vergifteter Arbeitskultur gesprochen haben.

Ellen DeGeneres brachte nun in einem Brief an sie ihre Enttäuschung zum Ausdruck, wie USA Today berichtete.