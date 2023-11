Elle Fanning: Ihr Neuer ist kein Unbekannter

Nach der Trennung von ihrem langjährigen Freund Max Minghella scheint Schauspielerin Elle Fanning wieder verliebt zu sein. Die 25-Jährige wurde jetzt mit Gus Wenner, dem CEO des Rolling Stone-Magazins, Hand in Hand gesichtet.

Neue Liebe für Elle Fanning

Fanning hatte im April dieses Jahres in einem Interview mit Harper's Bazaar bekannt gegeben, sich von Minghella getrennt zu haben. Die beiden hatten einander bei den Dreharbeiten zu "Teen Spirit" kennengelernt und waren seit 2018 zusammen.

Single scheint Elle Fanning inzwischen aber nicht mehr zu sein. Am Donnerstagabend wurde sie fotografiert, als sie mit Wenner händchenhaltend durch New York spazierte. Zuvor hatten die beiden laut Page Six mit Sängerin Lorde, Schauspielerin Annabelle Dexter Jones und Gus' Bruder Theo Wenner im "The Waverly Inn" einen Happen gegessen.

