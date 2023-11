Elizabeth Debicki über das Wichtigste, was sie als Prinzessin Diana in "The Crown" lernte

Debicki: "Liebe" ist das Wichtigste

Die 33-jährige Debicki verriet gegenüber dem US-People-Magazin im Vorfeld des Staffelstarts, dass sie durch die Rolle der verstorbenen Prinzessin "eine Menge gelernt" habe. "Ich glaube nicht, dass man so viel über diese Figur lernen kann, wie ich es getan habe, ohne das Gefühl zu bekommen, dass das Einzige, was im Leben zählt, Liebe in die Welt zu bringen ist", so die Schauspielerin. Sie habe im Laufe der Dreharbeiten viel über Persönlichkeit von Diana herausgefunden, schildert sie weiter. "Ich glaube, ich habe das Ausmaß ihres enormen und frechen Sinnes für Humor erfahren, die Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert war, wie sie diese überwunden hat, und wie sie ihre Stimme auf damals sehr fortschrittliche Art und Weise erhoben hat", sagte Debicki zu People. "Ja, ich habe eine Menge gelernt."

In den späteren Folgen der kommenden - letzten - Staffel gehe es um den Umgang mit dem Tod von Prinzessin Diana, das Goldene Thronjubiläum der Königin, die Hochzeit von Prinz Charles (Dominic West) und Camilla Parker Bowles (Olivia Williams) sowie das neue, junge Paar: Prinz William (Ed McVey) und Kate Middleton (Meg Bellamy).