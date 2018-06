Elias Becker sucht die Nähe zu Vater Boris

Von Florida nach London

Vater Boris sorgt indes für jede Menge Negativ-Schlagzeilen. Jetzt kündigte sich der 18-Jährige bei seinem Vater in London an, nachdem er gerade in Miami erfolgreich seinen High-School-Abschluss absolviert hat. Um seinem Vater wieder etwas näher zu sein, könnte Elias nun in der britischen Metropole studieren. Boris würde sich darüber sicher freuen: Dann könnte er endlich mehr Zeit mit seinem Spross verbringen, der ja bisher bei Mutter Barbara (51) in Florida gelebt hat.