Eiskalt und genervt: Hathaway entschuldigt sich für "schreckliches" Interview

In Summe macht Anne Hathaway einen recht arroganten Eindruck.

Flaa fährt mit dem Interview fort, indem sie Hathaway Fragen stellt wie: "Erinnerst du dich an deinen ersten Schwarm." Die Schauspielerin sitzt mit eisiger Miene da und weigert sich, auf Flaas Fragen einzugehen.

In dem Originalclip ist eine kurze Interaktion zu sehen, die stattfand, als Hathaway ihren Film "Lès Miserables" promotete. Flaa begann ihr Interview damit, dass sie Hathaway scherzhaft aufforderte, die erste Frage mit einem Lied zu beantworten.

Jetzt folgte Entschuldigung

"Ich muss sagen, ich war ziemlich schockiert. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie sich überhaupt an mich wenden würde. Ich dachte, sie würde dieses Video nie sehen, aber sie hat es getan, und sie hat etwas ziemlich Erstaunliches getan", sagte die Reporterin auf TikTok und enthüllte, dass Hathaway ihr eine "lange E-Mail" geschickt hat, in der sie erklärt habe, was sie zu diesem Zeitpunkt durchgemacht hat.

Die Schauspielerin soll sich bei Flaa außerdem für das "schreckliche Interview" entschuldigt haben.