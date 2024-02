Einstweilige Verfügung: Enthüllung über Nicole Kidman

Der "Big Little Lies"-Star gewann laut People im Jänner 2005 einen Gerichtsstreit gegen den freiberuflichen Fotografen Ben McDonald und seinen Freund Jamie Fawcett , nachdem auf ihrem Grundstück in Sydney ein Abhörgerät gefunden worden war.

Fotograf musste von Nicole Kidman Abstand halten

Damals befahl ein Richter dem Duo, mindestens 18 Meter von der Schauspielerin und ihrem Zuhause entfernt zu bleiben, nachdem sie behauptet hatte, dass sie um ihre Sicherheit fürchtete und sich in ihrem Haus wie eine Gefangene fühlte. Die Enthüllung von Page Six erfolgt, nachdem McDonald behauptet hatte, er sei am Dienstag in Sydney von Taylor Swifts Vater angegriffen worden.