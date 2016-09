Welche Körperteile von Promis sind am begehrtesten? Der britische Schönheitschirurg Julian De Silva hat eine Liste der häufigsten Kundenwünsche erstellt. So wollten die 1000 Patienten des Beauty-Docs am häufigsten die Nase von Herzogin Kate.

Viele hätten gerne die vollen Lippen von Penelope Cruz.

Angelina Jolie ist Vorbild was ihre Wangen angeht.

Die perfekte Haut hat laut den Kunden von De Silva die US-Schauspielerin Reese Witherspoon.

Jennifer Lopez' Augenbrauen dienen oft als Vorlage für perfekt geformte Brauen.

Miley Cyrus hat eine Stirn, die von Kunden geordert wird.

Die Augenpartie von Keira Knightley wird ebenfalls nachgefragt.





Selena Gomez wird nachgeahmt, wenn es um das definierte Kinn der jungen Sängerin geht.