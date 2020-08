Einer der reichsten Aristokraten Englands: Prinzessin Olympia zeigt neuen Freund

Prinzessin Maria-Olympia ist die Tochter von Kronprinz Pawlos von Griechelnand und Kronprinzessin Marie-Chantal Claire - und die Enkelin von König Constantine II sowie Königin Anne von Griechenland, der ehemaligen Prinzessin von Dänemark.

Sie hat an der renommierten Parsons School of Design in New York Fotografie studiert und als Model gearbeitet. 2016 wurde der Prinzessin eine Romanze mit Prinz Harry nachgesagt, die jedoch nie bestätigt wurde. Seit wann sie mit Peregrine Pearson zusammen ist, ist nicht bekannt. Die Bekanntschaft ihrer Familie dürfte Pearson aber bereits gemacht haben. Kronprinz Pawlos veröffentlichte selbst ein Foto, das Olympias neuen Freund im Kreis der Familie bei einem gemeinsamen Essen im Urlaub zeigt.