Eine Queen zum Tanzen und zum Knuddeln

Ingrid Seward ist eine der prominentesten Expertinnen für das britische Königshaus. Sie hat Bestseller über die Queen oder Prinzessin Diana verfasst, ist Herausgeberin des Magazins Majestic, das sich ausschließlich mit den Royals beschäftigt und wird nach unzähligen königlichen Ereignissen auch das Thronjubiläum für den amerikanischen Sender CBS kommentieren. Mit dem KURIER sprach sie über ...

... die Stimmung vor dem Jubiläum Die Menschen sind in bester Stimmung. Sie wollen feiern, einfach, weil sie dieses Ereignis als ausschließlich positiv empfinden, und das ist heute in Großbritannien etwas Seltenes. Selbst die Medien, die sonst jede schmutzige Anekdote ausgraben, berichten fast nur positiv, weil niemand jetzt etwas Negatives über die Queen hören will.

... die Bedeutung der Queen Sie steht einfach über all dem, was die Briten heute an ihrem Land ärgert, was sie verzweifeln lässt. Königin Elizabeth II. hat 60 Jahre ihres Lebens diesem Land gewidmet. Sie ist die Monarchie und gibt uns das Gefühl von Kontinuität, einfach weil sie in der Erinnerung der meisten schon immer da war. Für viele ist sie wie eine Vertraute, die man vor allem für ihr unerschütterliches Pflichtgefühl bewundert.

. . . die anderen Mitglieder des Königshauses: Kate und William sind die neuen Hoffnungsträger. Sie sind so frisch, jung und unverbraucht, geben den Menschen ein Gefühl von Zukunft, von Optimismus, gerade in diesen schweren Zeiten.

Prinz Harry ist einfach der Joker, den eine königliche Familie eben braucht, weil er die menschliche Seite der Royals zeigt. Eigentlich ist er der, den die Menschen am liebsten haben. In ihm sehen sie den Kumpel, über dessen Dummheiten man auch einmal lachen kann.

... die Popularität der Royals Das Königshaus hat schwere Zeiten durchgemacht, vor allem nach dem Tod Dianas. Damals war das Königshaus so unpopulär wie nie zuvor. Das ist heute ganz anders, nicht nur wegen Kate und William, auch weil den Briten andere Autoritäten fehlen. Unsere Politiker respektieren wir ja längst nicht mehr.

... die Frage der Thronfolge Natürlich rufen jetzt die Medien nach William als Thronfolger, weil ihn die Menschen mögen. Aber Thronfolge ist keine Frage von Beliebtheit. Das ist eine Erbmonarchie und daher steht Charles als Thronfolger fest. Und ich bin überzeugt, dass er ein guter König wäre. Er hat alles, was ein guter Monarch braucht: Würde, Humor, Ideale ... die Menschen würden ihn mögen.

Die Frage ist allerdings, ob er dieses Erbe überhaupt antreten kann. In dieser Familie ist Langlebigkeit ausschließlich bei den Frauen zu finden.